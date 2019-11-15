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Факти / Надзвичайні події

У Балаклії знову сталися поодинокі вибухи на складах боєприпасів

Неподалік від міста Балаклія Харківської області на складах боєприпасів відбулися поодинокі вибухи.

У Балаклії знову сталися поодинокі вибухи на складах боєприпасів

Оновлено о 16.31. Внаслідок вибуху в Балаклії загинули двоє військових. Ще четверо військовослужбовців були поранені.

16.16. Вибухи на складах боєприпасів неподалік Балаклії було чутно о 14.30. Їх було близько 20.

У Міноборони заспокоюють жителів і запевняють, що причин для паніки немає.

За словами начальника управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Богдана Сеника, наразі там відбуваються планові роботи саперів зі знешкодження.

Читайте: Розліт уламків 20-30 метрів: відео вибухів у Балаклії

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів у Балаклії відбуваються вже не вперше.

Так, у травні 2018 року  на складах сталася пожежа з подальшою детонацією залишків снарядів, які не вибухнули в 2017 році.

Фото: UA: Харків

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