В результате взрывов боеприпасов на артиллерийской базе возле города Балаклея погибли двое военных, еще пятеро получили травмы. Что происходит сейчас в Балаклее и видео – в материале Фактов ICTV.
Взрывы снарядов прозвучали на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле города Балаклея в Харьковской области примерно в 14.30 15 ноября.
Всего прозвучало около 20 одиночных взрывов, последний из которых зафиксирован в 15.13.
Несмотря на то, что уничтожение снарядов было плановым и контролируемым, из-за взрывов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.
Место взрывов в Балаклее на карте:
Причина взрывов и есть ли опасность
По сообщению Минобороны, взрывы произошли во время планового уничтожения боеприпасов в специально оборудованном для этого котловане. Взрывали снаряды, которые нельзя было транспортировать.
Местным жителям Балаклеи и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности, заявили в Генштабе ВСУ.
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Погибшие и раненые во время взрывов
Несмотря на то, что были приняты все меры безопасности, в результате взрывов во время утилизации боеприпасов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили травмы.
Один – в тяжелом состоянии; один – средней степени тяжести; трое – легкой степени тяжести.
Реакция власти
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на складах локализована и дальнейшие взрывы исключаются.
Также он сообщил, что уголовное производство в отношении ЧП уже начато.
Премьер-министр Алексей Гончарук посочувствовал родственникам погибших саперов и сообщил, что ситуация на складах безопасна.
Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії.
Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.
Всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога.
— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) November 15, 2019
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собрал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для рассмотрения ситуации со взрывами на складах возле Балаклеи.
– Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание, – сказал Разумков.
Не первые взрывы в Балаклее
В марте 2017 года возле Балаклеи пожар уже приводил ко взрывам на артиллерийских складах. Тогда из 5-километровой зоны были эвакуированы почти 20 тыс. человек.
Из-за происшествия привлечены к ответственности около 80 человек, к ним были применены различные меры наказания.
В мая 2018 году там снова произошел пожар, который привел ко взрывам снарядов, которые не разорвались раньше. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Фото: ТТ ИНФО