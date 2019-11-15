В результате взрывов боеприпасов на артиллерийской базе возле города Балаклея погибли двое военных, еще пятеро получили травмы. Что происходит сейчас в Балаклее и видео – в материале Фактов ICTV.

Взрывы снарядов прозвучали на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле города Балаклея в Харьковской области примерно в 14.30 15 ноября.

Всего прозвучало около 20 одиночных взрывов, последний из которых зафиксирован в 15.13.

Несмотря на то, что уничтожение снарядов было плановым и контролируемым, из-за взрывов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.

Место взрывов в Балаклее на карте:

Причина взрывов и есть ли опасность

По сообщению Минобороны, взрывы произошли во время планового уничтожения боеприпасов в специально оборудованном для этого котловане. Взрывали снаряды, которые нельзя было транспортировать.

Местным жителям Балаклеи и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности, заявили в Генштабе ВСУ.

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Погибшие и раненые во время взрывов

Несмотря на то, что были приняты все меры безопасности, в результате взрывов во время утилизации боеприпасов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили травмы.

Один – в тяжелом состоянии; один – средней степени тяжести; трое – легкой степени тяжести.

Реакция власти

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация на складах локализована и дальнейшие взрывы исключаются.

Также он сообщил, что уголовное производство в отношении ЧП уже начато.

Премьер-министр Алексей Гончарук посочувствовал родственникам погибших саперов и сообщил, что ситуация на складах безопасна.

Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії. Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці. Всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) November 15, 2019

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собрал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для рассмотрения ситуации со взрывами на складах возле Балаклеи.

– Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание, – сказал Разумков.

Не первые взрывы в Балаклее

В марте 2017 года возле Балаклеи пожар уже приводил ко взрывам на артиллерийских складах. Тогда из 5-километровой зоны были эвакуированы почти 20 тыс. человек.

Из-за происшествия привлечены к ответственности около 80 человек, к ним были применены различные меры наказания.

В мая 2018 году там снова произошел пожар, который привел ко взрывам снарядов, которые не разорвались раньше. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Фото: ТТ ИНФО