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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Балаклії: двоє загиблих, 5 постраждалих – що відбувається на складах

У результаті вибухів боєприпасів на артилерійській базі біля міста Балаклія загинули двоє військових, ще п’ятеро зазнали травм. Що відбувається зараз у Балаклії та відео – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибухи у Балаклії: двоє загиблих, 5 постраждалих – що відбувається на складах

Вибухи снарядів пролунали на території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами біля міста Балаклія на Харківщині приблизно о 14.30 15 листопада.

Усього пролунало близько 20 одиночних вибухів, останній з яких зафіксовано о 15.13.

Незважаючи на те, що знищення снарядів було плановим і контрольованим, через вибухи у Балаклії загинули двоє військових, ще п’ятеро отримали травми.

Місце вибухів у Балаклії на карті:

Причина вибухів та чи є небезпека

За повідомленням Міноборони, вибухи сталися під час планового знищення боєприпасів у спеціально обладнаному для цього котловані. Підривали снаряди, які не можна було транспортувати.

Місцевим мешканцям Балаклії та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці, заявили у Генштабі ЗСУ.

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Загиблі та поранені під час вибухів

Незважаючи на те, що було вжито усіх заходів безпеки, в результаті вибухів під час утилізації боєприпасів загинули двоє військовослужбовців-саперів, ще п’ятеро зазнали травм.

Один – у важкому стані; один – середнього ступеня важкості; троє – легкого ступеня важкості.

Реакція влади

Глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер заявив, що ситуацію на складах локалізовано і подальші вибухи виключаються.

Також він повідомив, що кримінальне провадження щодо НП вже розпочато.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук поспівчував родичам загиблих саперів та повідомив, що ситуація на складах безпечна.


Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зібрав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки для розгляду ситуації з вибухами на складах біля Балаклії.

– Це дійсно серйозна ситуація, тому я звертаюся до народних депутатів України, представників комітету з питань оборони зібратися і провести засідання, – сказав Разумков.

Не перші вибухи у Балаклії

У березні 2017 року біля Балаклії пожежа вже призводила до вибухів на артилерійських складах. Тоді з 5-кілометрової зони евакуювали майже 20 тис. осіб.

Через подію притягнули до відповідальності близько 80 осіб, до них було застосовано різні міри покарання.

У травні 2018 року там знову сталася пожежа, яка призвела до вибухів снарядів, які не розірвалися раніше. У результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Фото: ТТ ІНФО

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