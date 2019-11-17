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Факты / Происшествия

Взрывы в Балаклее: в больнице умер третий пострадавший

Количество жертв взрыва на арсенале в Балаклее увеличилось до трех.

Вибухи в Балаклії

В Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи 17 ноября умер еще один военнослужащий, пострадавший во время взрывов на военный арсенал в Балаклее.

– Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует, – сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

То есть в больнице сейчас находятся еще четверо раненых.

Напомним, 15 ноября во время утилизации боеприпасов натерритории центральной артиллерийской базы возле Балаклее прозвучало около 20 взрывов.

Министерство обороны сообщило, что ситуация на территории базы у Балаклее контролируемая и безопасная.

Источник: Минобороны

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