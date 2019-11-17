Кількість жертв вибуху на арсеналі в Балаклії збільшилася до трьох.

У Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 17 листопада помер ще один військовослужбовець, який постраждав під час вибухів на військовий арсенал в Балаклії.

– Решта військовослужбовців, які також постраждали в результаті події, перебувають на лікуванні, загроза їхньому життю немає, – повідомляє Генштаю Збройних сил України.

Тобто у лікарні наразі перебувають ще четверо поранених.

Нагадаємо, 15 листопада під час утилізації боєприпасів на території центральної артилерійської бази біля Балаклії пролунало близько 20 вибухів.

Міністерство оборони повідомило, що ситуація на території бази біля Балаклії контрольована та безпечна.