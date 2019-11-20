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В Берлине во время лекции убит сын экс-президента Германии

В Берлине (Германия) неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.

полиция германии

В Берлине неизвестный нанес смертельный удар ножом 59-летнему сыну экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.

Трагедия произошла в больнице Charlottenburg Palace Park Clinic, где мужчина читал лекцию.

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С тяжелым ранением он был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Полицейские задержали подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.

Рихард фон Вайцзеккер Фритц был президентом ФРГ в 1984-1994 годах.

Напомним, 23 сентября в приюте для беженцев в Эггеленфельде (Германия) был убит 28-летний гражданин Украины. У убитого возник конфликт с соседом по комнате. В ходе перепалки последний нанес оппоненту травмы, не совместимые с жизнью.

Источник: Tagesspiegel

Фото: Dreamstime

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