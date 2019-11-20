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Факти / Надзвичайні події

У Берліні під час лекції вбито сина екс-президента Німеччини

У Берліні (Німеччина) невідомий вдарив ножем сина колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера Фрітца.

полиция германии

У Берліні невідомий завдав смертельного удару ножем 59-річному синові екс-президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера Фрітца.

Трагедія сталася в лікарні Charlottenburg Palace Park Clinic, де чоловік читав лекцію.

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З важким пораненням він був госпіталізований, але врятувати його не вдалося.

Поліцейські затримали підозрюваного. Його мотиви поки невідомі.

Ріхард фон Вайцзеккер Фрітц був президентом ФРН у 1984-1994 роках.

Нагадаємо, 23 вересня в притулку для біженців в Еггенфельді (Німеччина) був убитий 28-річний громадянин України. У вбитого виник конфлікт з сусідом по кімнаті. В ході перепалки останній завдав опоненту травми, несумісні з життям.

Джерело: Tagesspiegel

Фото: Dreamstime

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