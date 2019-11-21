В международном аэропорту Одесса самолет, который летел из Стамбула, совершил аварийную посадку.

В международном аэропорту Одесса у Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines рейсом Стамбул—Одесса при посадке подломилось передняя стойка шасси.

После того, как у самолета отпало колесо, борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов. В результате инцидента никто не пострадал.

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Перед этим пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. После этого они десять минут “стояли” в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату. Полоса находится в исправном состоянии.















Отпало колесо: в Одессе самолет с пассажирами аварийно сел / 4 фотографии

Напомним, что уже второй подобный инцидент за сегодня. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси.