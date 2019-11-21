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Факти / Надзвичайні події

Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами

У міжнародному аеропорту Одеса літак, який летів зі Стамбула, здійснив аварійну посадку.

Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами

У міжнародному аеропорту Одеса у Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines рейсом Стамбул-Одеса під час посадки підломилася передня стійка шасі.

Після того, як у літака відпало колесо, борт TC-JGZ зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою руліжними доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Перед цим пілоти через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло. Після цього вони десять хвилин “стояли” в зоні очікування. Потім вони повторили спробу, яка привела до такого результату. Смуга знаходиться у справному стані.

Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами / 4 фотографии

Нагадаємо, що це вже другий подібний інцидент за сьогодні. Раніше схожа надзвичайна подія трапилася з приватним літаком Gulfstream G150, який виконував рейс у Дубаї. На зльоті у нього підломилася стійка шасі.

Джерела: Думская, Думская

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