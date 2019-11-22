В Одессе танкер Делфи терпит бедствие из-за ударов в волнорез. Из танкера выпали бочки и начал вытекать мазут. Операция спасения экипажа прошла успешно – все выжили.

На борту танкера Делфи, потерпевшего бедствие у берегов Одессы находятся трое членов экипажа. Капитан отказался подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым было невозможно.

Экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Для спасения членов экипажа отправили катера Морской поисково-спасательной службы и большой частный буксир Австралия.

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Спасатели так и не смогли добраться до танкера на лодке и гидроскутере, поэтому решили вытаскивать их вплавь. Первого моряка спасли довольно оперативно, после чего водолаз доставил на борт канат.

Спустив на воду лодку, спасатели пытались дойти до суда, чтобы спасти других членов экипажа. В 14.30 спасательная операция успешно завершилась.















Авария танкера Делфи в Одессе: экипаж эвакуировали / 4 фотографии

Напомним, Факты ICTV отслеживали хронологию событий, которая проходила с танкером Делфи. Как проходила спасательная операция судна Делфи смотрите в онлайн-трансляции.

Фото: Думская