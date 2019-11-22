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Факти / Надзвичайні події
Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі – розпочато рятувальну операцію

В Одесі танкер Делфі зазнає лиха через удари в хвилеріз. З танкера випали бочки та почав витікати мазут. Екологи взяли проби води для аналізу на вміст у ній пального. Готується операція з порятунку екіпажу.

Танкер  дрейфує неподалік від берега в районі одеського пляжу Дельфін, морпорт Одеса направив приватний буксир для проведення рятувальної операції.

На борту танкера Делфі, що зазнало аварії біля берегів Одеси перебуває три члени екіпажу. Капітан відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв’язатися з яким неможливо.

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Пряма трансляція
14:48 - 22 листопада
Всіх членів екіпажу врятували

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14:09 - 22 листопада
Другий моряк врятований

Капітан танкера для чогось запалив димову шашку.

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14:08 - 22 листопада

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14:07 - 22 листопада
Почалася рятувальна операція

Рятувальники так і не змогли добратися до танкера на човні чи гідроскутері, тому вирішили витягати їх вплав. Першого моряка вже врятували. Водолаз доправив на борт канат. Рятувальники спустили на воду човен і намагаються дійти на ній до судна. Поки у них це не виходить: заважають хвилі.

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14:04 - 22 листопада

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14:03 - 22 листопада
Склад екіпажу

Як повідомив на засіданні оперативного штабу в.о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов, екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос).

Для порятунку членів екіпажу, яких на судні троє осіб, відправили катери Морської пошуково-рятувальної служби та великий приватний буксир Австралія.

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14:00 - 22 листопада
Початок лиха

Увечері 21 листопада на рейді одеського порту сів на мілину невеликий танкер Делфі під прапором Молдови.

Для порятунку членів екіпажу, яких на судні троє осіб, відправили катери Морської пошуково-рятувальної служби та великий приватний буксир Австралія.

Через сильний шторм рятувальники так і не змогли підійти до судна, яке зазнає лиха.

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12:34 - 22 листопада

Танкер практично ліг на бік, хвилі б’ють судно об хвилеріз. Із пробоїни витікає мазут. Готується операція з порятунку екіпажу.

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11:40 - 22 листопада

Танкер майже винесло на берег, з судна у воду витікає пальне. На пляжі відчувається характерний запах. Екологи взяли зразки води для аналізу.  На знімках видно, що з борту танкера впали якісь бочки.

/ 3 фотографии
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09:44 - 22 листопада

Танкер вдарився об хвилеріз у районі пляжу Дельфін, судно поступово відносить до берега. Положення та стан судна контролює один катер Морської пошуково-рятувальної служби. Ранкова рятувальна операція так і не розпочиналася.

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