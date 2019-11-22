В Одесі танкер Делфі зазнає лиха через удари в хвилеріз. З танкера випали бочки та почав витікати мазут. Екологи взяли проби води для аналізу на вміст у ній пального. Готується операція з порятунку екіпажу.

Танкер дрейфує неподалік від берега в районі одеського пляжу Дельфін, морпорт Одеса направив приватний буксир для проведення рятувальної операції.

На борту танкера Делфі, що зазнало аварії біля берегів Одеси перебуває три члени екіпажу. Капітан відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв’язатися з яким неможливо.