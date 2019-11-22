Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі – розпочато рятувальну операцію
В Одесі танкер Делфі зазнає лиха через удари в хвилеріз. З танкера випали бочки та почав витікати мазут. Екологи взяли проби води для аналізу на вміст у ній пального. Готується операція з порятунку екіпажу.
Танкер дрейфує неподалік від берега в районі одеського пляжу Дельфін, морпорт Одеса направив приватний буксир для проведення рятувальної операції.
На борту танкера Делфі, що зазнало аварії біля берегів Одеси перебуває три члени екіпажу. Капітан відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв’язатися з яким неможливо.
Рятувальники так і не змогли добратися до танкера на човні чи гідроскутері, тому вирішили витягати їх вплав. Першого моряка вже врятували. Водолаз доправив на борт канат. Рятувальники спустили на воду човен і намагаються дійти на ній до судна. Поки у них це не виходить: заважають хвилі.
Танкер вдарився об хвилеріз у районі пляжу Дельфін, судно поступово відносить до берега. Положення та стан судна контролює один катер Морської пошуково-рятувальної служби. Ранкова рятувальна операція так і не розпочиналася.