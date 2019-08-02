Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что среди экипажа танкера NEYMA мог быть засекреченный агент ФСБ России.

– Команда была набрана перед этим буквально за несколько дней. Там были граждане Российской Федерации, не являющиеся выходцами из Крыма. Они оформили книги моряков незадолго до этого.

Мы не знаем их происхождения и работы на предыдущих местах. Там достаточно молодой контингент был, не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ, – сообщил Матиос.