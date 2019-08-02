Анатолий Матиос заявил, что не исключает возможности нахождения среди экипажа арестованного российского танкера NEYMA сотрудника ФСБ РФ.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что среди экипажа танкера NEYMA мог быть засекреченный агент ФСБ России.
– Команда была набрана перед этим буквально за несколько дней. Там были граждане Российской Федерации, не являющиеся выходцами из Крыма. Они оформили книги моряков незадолго до этого.
Мы не знаем их происхождения и работы на предыдущих местах. Там достаточно молодой контингент был, не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ, – сообщил Матиос.
Читайте: СБУ объяснило, почему отпустили экипаж танкера NEYMA
Напомним, что 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA. Факты ICTV писали, как это повлияет на освобождение пленных украинских моряков в РФ и какова будет реакция России.