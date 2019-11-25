Полиция расследует аварию танкера Delfi у берегов Одессы по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Аварию иностранного танкера Delfi в Одессе полиция квалифицировала по ч. 1 ст. 276 УКУ – Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

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Следствие по данному делу продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 22 ноября из-за шторма у берегов Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный грузовой танкер Delfi, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде. Трое членов экипажа спасены.

Известно, что загрязнение воды в 53 раза превышает норму.