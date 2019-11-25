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Аварія танкера Delfi: поліція порушила кримінальну справу

Поліція розслідує аварію танкера Delfi біля берегів Одеси за фактом порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту.

Авария танкера Делфи в Одессе

Аварію іноземного танкера Delfi в Одесі поліція кваліфікувала за ч. 1 ст. 276 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

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Слідство у даній справі триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 листопада через шторм біля берегів Одеси отримав пошкодження та почав тонути іноземний танкер Delfi, призначений для дозаправки паливом суден, що стоять на рейді. Трьох членів екіпажу врятовано.

Відомо, що забруднення води в 53 рази перевищує норму.

Джерело: Нацполіція

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