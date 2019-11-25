Участники акции протеста возле Нацбанка Украины, требующие отставки руководства центробанка, ворвались в холл здания.

В НБУ подтвердили, что в холл здания проникли митингующие.

– Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция помешала дальнейшему проникновению на режимный объект, – сказали в финучреждении.

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Нардеп от Слуги народа Александр Дубинский написал в соцсетях, что в среду, 27 ноября, придет туда перед выездным заседанием парламентского Комитета в НБУ и соберет требования людей.

Напомним, бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка и экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука подозревают в завладении более чем миллиардом гривен осенью 2014 года.

Фото: dubinsky.pro