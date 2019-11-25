Учасники акції протесту біля Нацбанку України, що вимагають відставки керівництва центробанку, увірвалися до холу будівлі.

В НБУ підтвердили, що до холу будівлі проникли мітингувальники.

– Агресивно налаштовані молоді люди прорвалися до зони холу перед пропускним бюро, поліція перешкодила подальшому проникненню до режимного об’єкту, – сказали у фінустанові.

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Нардеп від Слуги народу Олександр Дубінський написав у соцмережах, що у середу, 27 листопада, прийде туди перед виїзним засіданням парламентського Комітету в НБУ і збере вимоги людей.

Нагадаємо, колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка та екс-першого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука підозрюють у заволодінні більш ніж мільярдом гривень восени 2014 року.

Фото: dubinsky.pro