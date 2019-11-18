Бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка и экс первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука подозревают в завладении более чем миллиардом гривен осенью 2014 года.

VAB Банк почувствовал проблемы, обратился за помощью к государству, Нацбанк выделил 1,2 млрд грн., вскоре после этого банк – обанкротился. Государство вводит туда временную администрацию и объявляет неплатежеспособным, а миллиардные деньги исчезли.

Получил в октябре 2014 года банк деньги под личные гарантии Бахматюка и залог недвижимости. Но ее, по результатам расследования НАБУ, было значительно завышено. И куратор от Нацбанка, вроде, об этом знал.

Виталий Шабунин называет это классической схемой хищения средств. По результатам материалов НАБУ, полученный VAB Банком миллиард пошел не на спасение финучреждения, а был выведен на счета кипрских оффшоров, которые связанные с Бахматюком. И перечислены предприятиям близким к аграрному бизнесмену.

По заключению НАБУ Бахматюк вступил в сговор с сотрудниками Нацбанка. В том числе, с первым заместителем председателя Александром Писаруком.

Впрочем, решение о предоставлении кредита принималось не единолично, а коллегиально правлением НБУ. На этой неделе Писаруку, который сейчас является председателем Райфайзенбанка Аваль, вручили подозрение и уже состоялось слушание в суде. Защищать его пришло чуть ли не все руководство НБУ и заявило о готовности принять банкира на поруки. В Нацбанке говорят, что именно Писарук ужесточил условия получения кредита банками и начал чистку схематоза.

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С итоге, суд решил не задерживать Писарука и отпустил его под залог в 5 млн грн.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью Фактам тижня назвала атаку на игроков ее команды в Нацбанке абсурдными. И обвинила бизнесмена Бахматюка.

Но у следственных и экспертов возникает вопрос, зачем Нацбанк выдал огромные средства банка, процедуру ликвидации которого начали уже фактически за месяц.

В то же время, почему по судам ходят преимущественно экс-работники НБУ?

Оказывается, владелец, председатель и заместитель VAB Банка давно находятся за границей? Подозрения им вручили заочно.

Олег Бахматюк – ему принадлежит один из крупнейших агрохолдингов Украины, в который входили два банка – VAB и Фининициативы. После их краха, государству пришлось потратить более 10 млрд грн. на возврат депозитов клиентам.

На этой неделе Бахматюк был замечен в Швейцарии. Собирался вернуться в Украину, но после вручения подозрения подумает. Предлагал поэтапно вернуть Нацбанку восемь с половиной млрд.

Расследователи уже не слишком верят в обещания различных фигурантов вернуть деньги государству.

С другой стороны такие громкие дела банкиров делают проблематичным возвращение хотя бы части средств. А их было роздано банкам под видом рефинансирования в 14 году финансового кризиса, когда рекордно падала гривна – невероятные суммы.

Сумма непогашенных кредитов, выданных НБУ банкам под видом рефинансирования, составляет более 45 млрд гривен. Вроде, Киев пообещал МВФ сделать все возможное, чтобы их вернуть. Координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов говорит – это может повлиять даже на снижение ставок по нынешним кредитам, а они очень высоки.

Факты ICTV ранее писали о том, что НАБУ заочно сообщило о подозрении еще двум лицам в деле VAB Банка.