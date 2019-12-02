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Больше всего украинцев в трудовом рабстве в России – МОМ

Большинство украинцев, пострадавших от торговли людьми, попали в трудовое рабство в России.

Больше всего украинцев в трудовом рабстве в России – МОМ

Согласно исследованию Международной организации по миграции в Украине за последние три года около 49 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми – 94% из них попали в трудовое рабство.

65% – подверглись эксплуатации на территории России.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.

Читайте: Украинские заробитчане: куда ездят и сколько получают трудовые мигранты

Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев, а каждый третий был нелегалом.

Самые желанные страны для работы украинцев: Германия – 43%, Польша – 35%, Чехия – 23%, Италия – 19% и Канада – 10%, Россия – 9%.

Ранее Факты ICTV рассказывали сколько стоит аренда квартиры в Чехии, за сколько можно купить жилье в этой стране и сколько там зарабатывают.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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