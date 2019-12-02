Більшість українців, які постраждали від торгівлі людьми, потрапили у трудове рабство в Росії.

Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції в Україні за останні три роки близько 49 тис. українців стали жертвами торгівлі людьми – 94% з них потрапляли у трудове рабство.

65%, зазнали експлуатації на території Росії.

13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію щодо роботи за кордоном.

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Всього за кордоном, за даними дослідження, працювало понад 1 млн українців, а кожен третій – нелегал.

Найбільш бажані країни для роботи українців такі: Німеччина – 43%, Польща – 35%, Чехія – 23%, Італія – 19% і Канада – 10%, Росія – 9%.

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