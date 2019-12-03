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Факты / Происшествия

В Киеве горит элитная многоэтажка

В Киеве произошел пожар в многоэтажке на Новопечерских липках.

В Киеве горит элитная многоэтажка

В Киеве на Новопечерских липках произошло серьезное задымление и пожар.

Читайте: Пожар в воинской части на Львовщине: погиб офицер

Информация о пострадавших устанавливается.

На месте уже работают спасатели ДСНС.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области в результате пожара в частном доме погибли три человека.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

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