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Факти / Надзвичайні події

У Києві горить елітна багатоповерхівка

У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на Новопечерських липках.

У Києві горить елітна багатоповерхівка

У Києві на Новопечерських липках сталося серйозне задимлення та пожежа.

Читайте: Пожежа у військовій частині на Львівщині: загинув офіцер

Інформація про потерпілих встановлюється.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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