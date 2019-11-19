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Факты / Происшествия

Пожар в воинской части на Львовщине: погиб офицер

В результате пожара в воинской части в поселке Старычи Яворовского района Львовской области погиб офицер, еще один с ожогами госпитализирован.

Пожежа у Києві

Возгорание произошло около 5.00 в здании воинской части в поселке Старычи Яворовского района.

К сожалению, в пожаре погиб офицер, еще один с ожогами госпитализирован в Центральную райбольницу Новояворовска.

На данный момент пожар локализован, его причины и обстоятельства выясняют представители Военной службы правопорядка ВСУ и полиции.

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Напомним, 15 ноября в результате взрыва на арсенале в Балаклее погибли двое военных, третий скончался в больнице.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: ГСЧС

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