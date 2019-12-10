В Донецкой области юноша изнасиловал в авто 12-летнюю девочку

В Донецкой области задержали юношу по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки.
В Славянске Донецкой области 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю девочку.
8 декабря парень и его знакомая девушка находились в автомобиле. Молодой человек предложил ребенку заняться сексом, на что получил согласие.
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Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия.
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Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 19-летний парень заставил 11-летнюю девочку употребить наркотики и раздеться, после чего изнасиловал ее.
Источник: Прокуратура Донецкой области