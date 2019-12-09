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Факты / Происшествия

В Киеве парень накачал наркотиками и изнасиловал 11-летнюю девочку

В Киеве 19-летний парень заставил 11-летнюю девочку употребить наркотики и раздеться, после чего изнасиловал ее.

ґвалтівника

19-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки и вымогательстве у нее денег посредством шантажа.

Известно, что после знакомства со школьницей злоумышленник начал писать ей сообщения сексуального характера и просил присылать ему свои обнаженные фото.

Парень также побудил девочку принять с ним наркотические и психотропные вещества, после чего, пользуясь непониманием жертвы о происходящем, заставил ее раздеться.

После этого он изнасиловал школьницу.

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Спустя некоторое время злоумышленник начал шантажировать девочку. Он требовал у нее денег, угрожая разместить в интернете обнаженные фото школьницы в случае отказа.

Правоохранители установили личность парня и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство, совершенное повторно). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

Результаты

Факты ICTV также писали о том, что в Киеве родной дядя напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку.

Источник: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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