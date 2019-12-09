В Киеве парень накачал наркотиками и изнасиловал 11-летнюю девочку

В Киеве 19-летний парень заставил 11-летнюю девочку употребить наркотики и раздеться, после чего изнасиловал ее.
19-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки и вымогательстве у нее денег посредством шантажа.
Известно, что после знакомства со школьницей злоумышленник начал писать ей сообщения сексуального характера и просил присылать ему свои обнаженные фото.
Парень также побудил девочку принять с ним наркотические и психотропные вещества, после чего, пользуясь непониманием жертвы о происходящем, заставил ее раздеться.
После этого он изнасиловал школьницу.
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Спустя некоторое время злоумышленник начал шантажировать девочку. Он требовал у нее денег, угрожая разместить в интернете обнаженные фото школьницы в случае отказа.
Правоохранители установили личность парня и задержали его.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство, совершенное повторно). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.
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Факты ICTV также писали о том, что в Киеве родной дядя напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку.
Источник: Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва