В Киеве парень накачал наркотиками и изнасиловал 11-летнюю девочку

В Киеве 19-летний парень заставил 11-летнюю девочку употребить наркотики и раздеться, после чего изнасиловал ее.

19-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки и вымогательстве у нее денег посредством шантажа.

Известно, что после знакомства со школьницей злоумышленник начал писать ей сообщения сексуального характера и просил присылать ему свои обнаженные фото.

Парень также побудил девочку принять с ним наркотические и психотропные вещества, после чего, пользуясь непониманием жертвы о происходящем, заставил ее раздеться.

После этого он изнасиловал школьницу.

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Спустя некоторое время злоумышленник начал шантажировать девочку. Он требовал у нее денег, угрожая разместить в интернете обнаженные фото школьницы в случае отказа.

Правоохранители установили личность парня и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство, совершенное повторно). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Факты ICTV также писали о том, что в Киеве родной дядя напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку.

Источник: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва