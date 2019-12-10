На Донеччині юнак зґвалтував у авто 12-річну дівчинку

У Донецькій області затримали юнака за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.
У Слов’янську Донецької області 18-річний юнак зґвалтував 12-річну дівчинку.
8 грудня хлопець та його знайома дівчина перебували в автомобілі. Молодик запропонував дитині зайнятися сексом, на що отримав згоду.
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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України – зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди.
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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 19-річний хлопець
, після чого зґвалтував її. змусив 11-річну дівчинку вжити наркотики і роздягнутися
Джерело: Прокуратура Донецької області
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