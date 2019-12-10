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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині юнак зґвалтував у авто 12-річну дівчинку

У Донецькій області затримали юнака за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

На Донеччині юнак зґвалтував у авто 12-річну дівчинку

У Слов’янську Донецької області 18-річний юнак зґвалтував 12-річну дівчинку.

8 грудня хлопець та його знайома дівчина перебували в автомобілі. Молодик запропонував дитині зайнятися сексом, на що отримав згоду.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України – зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 19-річний хлопець змусив 11-річну дівчинку вжити наркотики і роздягнутися, після чого зґвалтував її.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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