В Кривом Роге отец троих детей изнасиловал 12-летнюю девочку

В Кривом Роге 40-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, которая жила по соседству.

40-летний мужчина и отец трех дочерей заманил в дом 12-летнюю девочку и изнасиловал. После случившегося ребенок все рассказал матери, а она вызвала полицейских.

Во время задержания мужчина все отрицал и даже пытался угрожать правоохранителям. Улики были против него. На его кровати были обнаружены следы крови.

Девочку осмотрели медики и подтвердили повреждение половых органов.

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По словам некоторых соседей, мужчина был хорошим семьянином.

Другие соседи рассказали, что замечали, что он цеплялся к детям. Одна женщина обращалась в полицию, но следователь ничего не сделал.

Мужчина раньше работал в СИЗО, а потом его уволили. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 19-летний парень заставил 11-летнюю девочку употребить наркотики и раздеться, после чего изнасиловал ее. Спустя некоторое время злоумышленник начал шантажировать ее. Он требовал у девочки денег, угрожая разместить в интернете обнаженные фото школьницы в случае отказа.