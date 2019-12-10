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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі батько трьох дітей зґвалтував 12-річну дівчинку

У Кривому Розі 40-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку, яка жила по сусідству.

У Кривому Розі батько трьох дітей зґвалтував 12-річну дівчинку

40-річний чоловік і батько трьох дочок заманив у будинок 12-річну дівчинку і зґвалтував. Після того, що сталося, дитина все розповів матері, а вона викликала поліцейських.

Під час затримання чоловік все заперечував і навіть намагався погрожувати правоохоронцям. Докази були проти нього. На його ліжку були виявлені сліди крові.

Дівчинку оглянули медики і підтвердили пошкодження статевих органів.

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За словами деяких сусідів, чоловік був хорошим сім’янином.

Інші сусіди розповіли, що помічали, що він чіплявся до дітей. Одна жінка зверталася в поліцію, але слідчий нічого не зробив.

Чоловік раніше працював у СІЗО, а потім його звільнили. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 19-річний хлопець змусив 11-річну дівчинку вжити наркотики і роздягнутися, після чого зґвалтував її. Через деякий час зловмисник почав шантажувати її. Він вимагав у дівчинки грошей, погрожуючи розмістити в інтернеті оголені фото школярки в разі відмови.

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