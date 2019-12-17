Имеет влечение к детям, но в тюрьме сидеть не хочет: в Здолбунове педофил обжаловал приговор суда

В Ровенской области мужчина, который изнасиловал 10-летнюю девочку, обжаловал приговор суда и уже 4,5 года может оказаться на свободе.

В Ровенской области Павел Коржик изнасиловал 10-летнюю девочку, за что получил 13 лет тюрьмы. Однако сидеть за решеткой так долго он не хочет.

Мать изнасилованной девочки рассказала, что педофил не признал свою вину и не попросил прощения.

В феврале 2017 года 10-летняя Елена после школы возвращается домой. По дороге ребенок заходит в общественную уборную и именно в этот момент на нее сзади нападает насильник.

– Он угрожал разбитой бутылкой. Он ее запугал. Ребенку на тот момент было 10 лет. Затем уже неестественным путем начал удовлетворять себя. А потом заставил ее одеться и повел дальше. Хотел, наверное, дальше – уже естественным путем, – рассказала мать девочки.

В полиции рассказали, что после туалета, он отошел метров 100-150 в сторону, расстелил куртку, начал пытаться малолетнюю девочку изнасиловать. Как показала экспертиза, ему это не удалось.

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После пережитого девочка подхватила пневмонию и несколько месяцев провела в больнице. Еще хуже было психологическое состояние ребенка.

– Она в первые дни боялась любого движения от мужчин. Когда кто-то пытался с ней поговорить, просто пугалась и убегала, – рассказала мать ребенка Мирослава.

Тогда суд принял решение – 13 лет тюрьмы, однако насильника такой приговор не устроил.

Дело попало в Апелляционный суд Ровенской области, который и сократил срок пребывания за решеткой. Суд постановил – 10 лет тюрьмы.

Выйти на свободу Коржик может уже через 4,5 года, он еще попал под действие пресловутого закона Савченко, а в СИЗО провел почти 3 года.

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