В Киеве мужчине дали 10 лет тюрьмы за изнасилование подростка с инвалидностью

В Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

В Киеве 27-летний мужчина под вымышленным предлогом заманил 15-летнюю соседку в гости.

Девушка инвалидом 2-й группы психического расстройства. Она не понимала значение его действий.

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Инцидент случился в мае 2019 года. В результате чего девушка получила травмы, ее госпитализировали. Преступника правоохранители задержали в тот же день.

Святошинский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге пенсионеру грозит до восьми лет тюрьмы за развращение несовершеннолетней.