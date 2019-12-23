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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловіку дали 10 років в’язниці за зґвалтування підлітка з інвалідністю

У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю. Суд засудив його до 10 років в’язниці.

У Києві чоловіку дали 10 років в’язниці за зґвалтування підлітка з інвалідністю

У Києві 27-річний чоловік під вигаданим приводом заманив 15-річну сусідку в гості.

Дівчина є інвалідом 2-ї групи психічного розладу. Вона не розуміла значення його дій.

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Інцидент трапився у травні 2019 року. В результаті чого дівчина отримала травми, її госпіталізували. Злочинця правоохоронці затримали у той самий день.

Святошинський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України та засудив до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі пенсіонеру загрожує до восьми років в’язниці за розбещення неповнолітньої.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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