СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась распространением заведомо ложных сообщений о минировании одного из ТРЦ Киева.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали преступную группировку, в состав которой входили трое жителей Киева.

Они сообщали о “минировании” одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы.

– Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения. По предварительной информации, с помощью “минирования” ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор, – сообщает пресс-служба СБУ.

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В течение года злоумышленники 15 раз звонили в полицию с угрозами взорвать ТРЦ, за что каждый раз получали $100-$150.











В Киеве задержали злоумышленников, которые 15 раз “минировали” ТРЦ / 3 фотографии

Из-за мер реагирования на такие “минирования” государство понесло ущерб в размере около 3 млн грн.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности)

К слову, Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона об усилении наказания за ложные сообщения о минировании.