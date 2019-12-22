В Раду внесли законопроект об ужесточении наказания за звонки о “минировании”

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает предусмотреть дополнительные наказания за заведомо ложные сообщения о минировании.

Кабинет министров предложил Верховной Раде рассмотреть проект закона О внесении изменений в статью 259 УК Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Законопроект №2642 предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества и усиленную ответственность – 4-8 лет лишения свободы.

Необходимость закона объясняют тем, что в последнее время количество сообщений о минировании в Украине достигло угрожающих масштабов.

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По данным Нацполиции, только за пять месяцев 2019 года было начато расследование по 600 уголовным производствам касательно ложных сообщений о минировании.

Указанные сообщения имеют комплексный характер, то есть одновременно сообщается о минировании нескольких объектов.

К слову, 19 декабря станцию ​​киевского метро Площадь Льва Толстого закрывали из-за сообщения о минировании.