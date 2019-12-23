СБУ викрила злочинне угруповання, яке займалося розповсюдженням завідома неправдивих повідомлень про мінування одного з ТРЦ Києва.

Співробітники Служби безпеки України затримали злочинне угруповання, до складу якого входили троє мешканців Києва.

Вони повідомляли про “мінування” одного з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі столиці.

– Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екс-керівник служби охорони закладу. За попередньою інформацією, за допомогою “мінування” ТРЦ колишні його власники намагалися помститися теперішнім керівникам закладу за невирішений комерційний спір, – повідомляє прес-служба СБУ.

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Протягом року зловмисники 15 разів телефонували до поліції з погрозами підірвати ТРЦ, за що щоразу отримували $100-$150.











У Києві затримали зловмисників, які 15 разів “мінували” ТРЦ / 3 фотографии

Через заходи реагування на такі “мінування” держава зазнала збитків у розмірі близько 3 млн грн.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)

До слова, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект закону щодо посилення покарання за неправдиві повідомлення про мінування.