В киевском Гидропарке застрелили мужчину

На территории столичного Гидропарка неизвестные стреляли в мужчину. Киевлянин умер от полученных ранений на месте.

Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные и врачи.

– Предварительно установлено, что в результате инцидента, мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

Также, введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленника, – говорится в сообщении полиции Киева.