В киевском Гидропарке застрелили мужчину

На территории столичного Гидропарка неизвестные стреляли в мужчину. Киевлянин умер от полученных ранений на месте.
Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные и врачи.
– Предварительно установлено, что в результате инцидента, мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.
Также, введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленника, – говорится в сообщении полиции Киева.
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Сейчас решается вопрос о предоставлении деле правовой квалификации.
Ранее на Брест-Литовском шоссе Chevrolet сбило двух велосипедистов, которые скончались на месте от полученных травм.