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Факты / Происшествия

В киевском Гидропарке застрелили мужчину

На территории столичного Гидропарка неизвестные стреляли в мужчину. Киевлянин умер от полученных ранений на месте.

В киевском Гидропарке застрелили мужчину

Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные и врачи.

– Предварительно установлено, что в результате инцидента, мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

Также, введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленника, – говорится в сообщении полиции Киева.

Читайте: В Киеве задержали злоумышленников, которые 15 раз “минировали” ТРЦ

Сейчас решается вопрос о предоставлении деле правовой квалификации.

Ранее на Брест-Литовском шоссе Chevrolet сбило двух велосипедистов, которые скончались на месте от полученных травм.

Источник: Нацполиция

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