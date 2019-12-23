У київському Гідропарку застрелили чоловіка

На території столичного Гідропарку невідомі стріляли у чоловіка. Киянин помер від отриманих поранень на місці.

Правоохоронці отримали повідомлення про поранення чоловіка. На місце прибули слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні та лікарі.

– Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту, чоловік отримав вогнепальне поранення та помер на місці. Наразі поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події аби встановити усі обставини. Також, введена спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника, – йдеться у повідомленні поліції Києва.

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Наразі вирішується питання щодо надання справі правової кваліфікації.

Раніше на Брест-Литовському шосе Chevrolet збило двох велосипедистів, які померли на місці від отриманих травм.