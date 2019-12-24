ДТП в Харькове: Верховный суд рассмотрит жалобу Дронова

Верховный суд Украины рассмотрит жалобу на приговор Геннадию Дронову, одному из фигурантов смертельного ДТП в Харькове.

ВС постановил открыть производство по кассационной жалобе защитника Геннадия Дронова на приговор Киевского райсуда города Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Это постановление не подлежит обжалованию.

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Сначала Верховный суд не принял к рассмотрению апелляцию Дронова из-за допущенных ошибок и дал на их исправление 15 дней.

Напомним, 16 ноября защита Геннадия Дронова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.