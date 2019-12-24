ДТП у Харкові: Верховний суд розгляне скаргу Дронова

Верховний суд України розгляне скаргу на вирок Геннадію Дронову, одному з фігурантів смертельної ДТП у Харкові.

ВС вирішив відкрити провадження за касаційною скаргою захисника Геннадія Дронова на вирок Київського райсуду міста Харкова від 26 лютого 2019 року та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Ця постанова не підлягає оскарженню.

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Спершу Верховний суд не взяв до розгляду апеляцію Дронова через допущені помилок та дав на їх виправлення 15 днів.

Нагадаємо, 16 листопада захист Геннадія Дронова, засудженого до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові, подав скаргу до Касаційного кримінального суду Верховного суду України.