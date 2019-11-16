Защита Геннадия Дронова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, подал жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица сообщил, что защита обжалует приговор суда.

По словам Перепелицы, кассационную жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

– Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат, – сообщил Перепелица.

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Адвокат защищал Дронова на стадии досудебного следствия. Также он представлял интересы осужденного за ДТП, в результате которого в октябре 2017 погибли шесть человек, при рассмотрении дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

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