В Донецкой области жена ударила мужа ножом в живот после семейной ссоры

В Донецкой области конфликт между семейной парой закончился ножевым ранением.

В городе Мирноград Донецкой области произошел конфликт между 38-летней женщиной и ее 40-летним мужем. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя.

Пострадавшего 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу с раной живота.

Как сообщили в полиции, мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома спиртные напитки.

Читайте: На Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Запорожье многодетная мать порезала ножом детей и себя.