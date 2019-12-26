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Факты / Происшествия

В Донецкой области жена ударила мужа ножом в живот после семейной ссоры

В Донецкой области конфликт между семейной парой закончился ножевым ранением.

В Донецкой области жена ударила мужа ножом в живот после семейной ссоры

В городе Мирноград Донецкой области произошел конфликт между 38-летней женщиной и ее 40-летним мужем. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя.

Пострадавшего 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу с раной живота.

Как сообщили в полиции, мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома спиртные напитки.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Запорожье многодетная мать порезала ножом детей и себя.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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