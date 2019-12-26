На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки

У Донецькій області конфлікт між сімейною парою закінчився ножовим пораненням.
У місті Мирноград Донецької області стався конфлікт між 38-річною жінкою та її 40-річним чоловіком. Під час сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним співмешканця.
Потерпілого 40-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з раною живота.
Як повідомили у поліції, чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали вдома спиртні напої.
Читайте: На Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Запоріжжі багатодітна мати порізала ножем дітей і себе.