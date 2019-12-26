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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки

У Донецькій області конфлікт між сімейною парою закінчився ножовим пораненням.

На Донеччині жінка вдарила чоловіка ножем у живіт після сімейної сварки

У місті Мирноград Донецької області стався конфлікт між 38-річною жінкою та її 40-річним чоловіком. Під час сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним співмешканця.

Потерпілого 40-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з раною живота.

Як повідомили у поліції, чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали вдома спиртні напої.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Запоріжжі багатодітна мати порізала ножем дітей і себе.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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