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Факты / Происшествия

На Черниговщине мужчина изрезал 5-летнего сына и вонзил себе нож в грудь

В Нежинском районе Черниговской области отец нанес 5-летнему сыну несколько ножевых ранений.

Ніж

24 ноября в Нежинское отделение полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего мальчика отцом. Последний во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. А после этого нанес себе ножевое ранение в грудь.

Ребенка и мужчину нашла соседка и вызвала скорую. Обоих пострадавших госпитализировали.

У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца – проникающее ножевое ранение грудной клетки. Их прооперировали.

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Открыто дело по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Одессе 53-летний отчим напоил 15-летнюю падчерицу, после чего воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.

Источник: Нацполиция

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