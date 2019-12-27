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Факты / Происшествия

В Киеве на Дарнице горит церковь

В Киеве на Дарницкой площади горит церковь Жен-Мироносиц. Видео пожара смотрите на сайте Факты ICTV.

В Киеве на Дарнице горит церковь

В Киеве вспыхнул пожар в церкви Жен-Мироносиц, расположенной в маленьком сквере, прилегающем к Дарницкой площади (бывшей Ленинградской площади) по адресу улица Пражская, 4.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

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Правоохранители вынесли из церкви все иконы, а работники ГСЧС пытаются ликвидировать огонь. Процесс тушения осложняет то, что храм построен из картонно-деревянных материалов.

Напомним, 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире 16-этажного дома. Погибли два человека.

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