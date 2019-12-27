У Києві на Дарницькій площі горить церква Жінок-Мироносиць. Відео пожежі дивіться на сайті Факти ICTV.
У Києві спалахнула пожежа у церкві Жінок-Мироносиць, яка розташована в маленькому сквері, прилеглому до Дарницької площі (колишньої Ленінградської площі) за адресою вулиця Празька, 4.
На місці події працюють рятувальники та поліція.
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Правоохоронці винесли з церкви усі ікони, а працівники ДСНС намагаються ліквідувати вогонь. Процес гасіння ускладнює те, що храм побудований з картонно-деревяних матеріалів.
Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку. Загинули дві людини.
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