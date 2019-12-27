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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Дарниці горить церква

У Києві на Дарницькій площі горить церква Жінок-Мироносиць. Відео пожежі дивіться на сайті Факти ICTV.

У Києві на Дарниці горить церква

У Києві спалахнула пожежа у церкві Жінок-Мироносиць, яка розташована в маленькому сквері, прилеглому до Дарницької площі (колишньої Ленінградської площі) за адресою вулиця Празька, 4.

На місці події працюють рятувальники та поліція.

Читайте: Недбалість чи недосконала система: чому українці гинуть в пожежах

Правоохоронці винесли з церкви усі ікони, а працівники ДСНС намагаються ліквідувати вогонь. Процес гасіння ускладнює те, що храм побудований з картонно-деревяних матеріалів.

Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку. Загинули дві людини.

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