В многоэтажке Ровно произошел взрыв, жильцов эвакуировали

В многоквартирном жилом доме в Ровно прогремел взрыв и начался пожар.

4 января в 11.45 в Ровно в жилом доме по улице Соборной прогремел взрыв, а после начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек с верхних этажей из которых четверо детей.

В двухкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь газового котла.

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На место были направлены два дежурных отделения спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части Ровно, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области.

В 12.11 пожар был локализован, а в 12.20 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни.

Причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

Ранее во Львове произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на 12 этаже многоэтажки. Там житель попытался самостоятельно установить газовый котел.