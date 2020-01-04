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Факти / Надзвичайні події

У багатоповерхівці Рівного стався вибух, мешканців евакуювали

У багатоквартирному житловому будинку в Рівному прогримів вибух і почалася пожежа.

взрыв в ровно

4 січня об 11.45 у Рівному в житловому будинку по вулиці Соборній прогримів вибух, а після почалася пожежа. Рятувальники евакуювали 14 осіб з верхніх поверхів з яких четверо дітей.

В двокімнатній квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку вибухнула повітряно-газова суміш газового котла.

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На місце було направлено два чергових відділення рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини Рівного, одне відділення пожежно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.

О 12.11 пожежу було локалізовано, а о 12.20 повністю ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено віконну раму та пошкоджено меблі кухні.

Причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.

Раніше у Львові стався вибух газоповітряної суміші в квартирі на 12 поверсі багатоповерхівки. Там житель спробував самостійно встановити газовий котел.

Джерело: ДСНС

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