Вылетели окна и дверь: во Львове произошел взрыв в многоэтажке

Во Львове в многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на 12 этаже многоэтажки. Там житель попытался самостоятельно установить газовый котел.

Пострадавшего 49-летнего мужчину увезли в больницу с ожогами лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени.

В квартире повреждены три окна, входная дверь и ее наружная облицовка.

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В Департаменте по вопросам гражданской защиты напомнили, что жителям запрещается самовольно проводить газификацию квартир, домов, перестановку, замену отключение старых и подключение новых газовых приборов, ремонт газового оборудования и газопроводов.

Ранее Факты ICTV писали о том, что взрыв в Харькове полностью разрушил гараж.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Фото: Львовский городской совет