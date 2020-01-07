17 ножевых ранений: в Киеве насильник напал на девушку возле дома

На проспекте Лобановского в Киеве на девушку напал мужчина с ножом и пытался изнасиловать.

В Киеве на девушку напал мужчина и пытался изнасиловать, а после нанес ей 17 ударов ножом.

Девушка добиралась домой с работы на троллейбусе №42д и вышла на проспекте Лобановского 115. В 200 метрах от дома на нее напал парень и начал размахивать ножом и душить.

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После он приказал ей раздеваться, но девушка попыталась убежать. Догнав ее, злоумышленник нанес 17 ударов ножом, из них два в легкие. Раны оказались неглубокими благодаря плотной ткани куртки.

Нападение произошло около 00.20, поэтому людей на улице не было. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Раненая девушка попыталась дойти домой. Она добралась до лифта и потеряла сознание. В подъезде ее нашли соседи.

Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.

Источник: dtp.kiev.ua