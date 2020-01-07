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17 ножових поранень: у Києві ґвалтівник напав на дівчину біля будинку

На проспекті Лобановського в Києві на дівчину напав чоловік з ножем і намагався зґвалтувати.

17 ножових поранень: у Києві ґвалтівник напав на дівчину біля будинку

У Києві на дівчину напав чоловік і намагався зґвалтувати, а після завдав їй 17 ударів ножем.

Дівчина їхала додому з роботи на тролейбусі №42д і вийшла на проспекті Лобановського 115. У 200 метрах від будинку на неї напав хлопець і почав розмахувати ножем і душити.

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Після він наказав їй роздягатися, але дівчина спробувала втекти. Наздогнавши її, зловмисник завдав 17 ударів ножем, з них два в легені. Рани виявилися неглибокими завдяки щільній тканині куртки.

Напад стався близько 00.20, тому людей на вулиці не було. Зловмисник втік з місця події.

Поранена дівчина спробувала дійти додому. Вона дісталася до ліфта і втратила свідомість. В під’їзді її знайшли сусіди.

Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.

Джерело: dtp.kiev.ua

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