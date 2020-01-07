Хотели ограбить и “не рассчитали силы”: в Киеве подростки убили мужчину

В Киеве шесть человек забили до смерти мужчину, которого хотели ограбить.

В Киеве на улице Маяковского, 11Б неизвестные забили до смерти мужчину.

В 01.23 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что увидел своего соседа с пробитой головой. Он рассказал, что видел людей, которые это сделали и они забежали в соседний подъезд.

Прибывшие полицейские зафиксировали смерть потерпевшего.

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Около 09.00 задержали всех участников данного события. Ими оказались: два 19-летних, один 16-летний и девушка 14-лет. Они сообщили о еще двух соучастниках -30-летнем мужчине и 17-летнем парне.

По словам задержанных, они “хотели просто ограбить мужчину и немного не рассчитали силы”.

Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.