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Факты / Происшествия

В Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта

Парень упал в шахту лифта недостроя по улице Жадова в Кропивницком с высоты седьмого этажа.

Чтобы достать потерпевшего, пришлось вызвать спасателей.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место вызова, спустились в шахту лифта и передали парня 2001 года рождения врачам скорой помощи.

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Сейчас он находится в реанимационном отделении областной больницы.

Его прооперировали, однако его состояние остается очень тяжелым.

  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
В Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта / 2 фотографии

Напомним, в сентябре 2019 года в Днепре девочка упала в шахту лифта. В результате инцидента ребенок сломал ногу в нескольких местах, а также получил травмы лица, синяки и ссадины.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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