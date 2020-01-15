Парень упал в шахту лифта недостроя по улице Жадова в Кропивницком с высоты седьмого этажа.
Чтобы достать потерпевшего, пришлось вызвать спасателей.
Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место вызова, спустились в шахту лифта и передали парня 2001 года рождения врачам скорой помощи.
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Сейчас он находится в реанимационном отделении областной больницы.
Его прооперировали, однако его состояние остается очень тяжелым.
В Кропивницком 18-летний парень упал в шахту лифта / 2 фотографии
Напомним, в сентябре 2019 года в Днепре девочка упала в шахту лифта. В результате инцидента ребенок сломал ногу в нескольких местах, а также получил травмы лица, синяки и ссадины.
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